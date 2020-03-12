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Коронавирусом заразились до 10 тыс. британцев, - власти

Новости » Происшествия     12.03.2020 - 19:26
Коронавирусом заразились до 10 тыс. британцев, - власти
Иллюстративное фото (twitter.com/covid_germany)

Власти Великобритании призвали к немедленной изоляции всех, у кого есть малейшие симптомы простуды

Около 10 тыс. человек, вероятно, заразились коронавирусом COVID-19 в Великобритании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Резкое увеличение числа зараженных власти Британии объясняют некой фазой "задержки" вируса, связанной с более жесткой реакцией на вспышку.

Всех британцев, кто имеет малейшие симптомы острой респираторно-вирусной инфекции, призвали к немедленной изоляции на 7 дней.

"Держитесь подальше от уязвимых людей, таких как пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, насколько это возможно", - советуют британские чиновники.

Отметим, еще сегодня сообщалось о 590 официально подтвержденных случаях коронавируса в Британии с 10 смертями от инфекции. Всего в мире подтверждено более 130 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Напомним, ранее Англия присвоила пандемии коронавируса COVID-19 наивысший уровень опасности.

Также РБК-Украина сообщало, что, по прогнозам главного медицинского директора Англии Криса Уитти, коронавирусом могут одновременно заболеть до 20% граждан Британии.

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