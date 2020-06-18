Коронавірусом в Україні можливо хворіють 132 тисячі людей, - МОЗ

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

У травні виявили 40-45% виявляли хворих коронавірусом

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в Україні в середньому на COVID-19 можливо хворіє 132 тисячі людей. Однак, такі дані не є підтвердженими.

Про це Віктор Ляшко повідомив під час брифінгу.

За його словами, в травні виявили 40-45% хворих коронавірусом.

"Якщо ми говоримо, що в середньому в світі виявляється 30%, Китай на період спалаху виявляв 31%, то Україні в травні доходила до 40-45 %.В середньому ми можемо говорити, що десь в середньому в Україні можливо потенційно хворіє 132 тисячі людей. Але ці дані не є підтвердженими. Це модельна ситуація", - заявив Ляшко.

Також Ляшко заявив, що в Україні одна з найкращих ситуація з коронавірусом, але останній тиждень збільшується кількість заражень.

Головний лікар назвав причини зростання захворюваності COVID-19 в Україні.

Нагадаємо, станом на ранок 18 червня в Україні зафіксували 829 нових випадків коронавірусу.

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Автор: Анастасия Светлевская