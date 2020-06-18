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В Україні антирекорд по коронавірусу: більше 800 нових випадків

Новини » Коронавірус     18.06.2020 - 08:41
В Україні антирекорд по коронавірусу: більше 800 нових випадків
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Кількість заражених коронавірусом в Україні перевищила 34 тисячі

Станом на ранок 18 червня в Україні зафіксували 829 нових випадків коронавірусу. В країні вже другий день поспіль фіксують антирекорд по COVID-19.

Такі дані наводить карта Ради нацбезпеки та оборони.

Разом з тим, за минулу добу від інфекції померли ще 23 людини. Загалом з початку пандемії заразились 34 063 людей та 966 померли.

В Україні антирекорд по коронавірусу: більше 800 нових випадків

Найбільш зараженими регіонами лишаються Чернівецька область (4 135 випадків), місто Київ (4 084 випадків), Львівська область (3 398 випадків).

Зазначимо, що останній тиждень в Україні різко зросла кількість заражених коронавірусом. Зокрема, вчора було зафіксовано два антирекорди - по нових випадках та по кількості смертей.

До цієї статистики найбільшою кількістю заражених за добу було 758 людей.

Також у прес-службі МОЗ повідомили, що це третій антирекорд за останні кілька днів. У міністерстві нагадали про необхідність дотримуватися соціальної дистанції, мити руки та ходити в захисних масках.

Мер Києва Віталій Кличко на своєму Telegram-каналі написав, що виявили ще 58 нових випадкі COVID-19 і одна людина померла.

Нагадаємо, інфекціоніст назвав причини зростання захворюваності COVID-19 в Україні.

Відзначимо, головний санлікар Віктор Ляшко оцінив ймовірність повернення країни до жорсткого карантину.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Коронавірус
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