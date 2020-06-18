ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коронавирусом в Украине возможно болеют 132 тысячи человек, - Минздрав

Новости » Общество     18.06.2020 - 10:12
Коронавирусом в Украине возможно болеют 132 тысячи человек, - Минздрав
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В мае выявили 40-45% больных коронавирусом

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине COVID-19 в среднем возможно болеет 132 тысячи человек. Однако, такие данные не являются подтвержденными.

Об этом Виктор Ляшко сообщил во время брифинга.

По его словам, в мае выявили 40-45% больных коронавирусом.

"Если мы говорим, что в среднем в мире оказывается 30%, Китай на период вспышки проявлял 31%, то в Украине в мае доходило до 40-45 %. В среднем мы можем говорить, что где-то в среднем в Украине возможно потенциально болеет 132 тысячи человек. Но эти данные не являются подтвержденными. Это модельная ситуация", - заявил Ляшко.

Также Ляшко заявил, что в Украине одна из лучших ситуаций с коронавирусом, но в последнюю неделю увеличивается количество заражений.

Главный врач назвал причины роста заболеваемости COVID-19 в Украине.

Напомним, по состоянию на утро 18 июня в Украине зафиксировали 829 новых случаев коронавируса.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныВиктор ЛяшкоКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь