Коронавирусом в Украине возможно болеют 132 тысячи человек, - Минздрав

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В мае выявили 40-45% больных коронавирусом

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине COVID-19 в среднем возможно болеет 132 тысячи человек. Однако, такие данные не являются подтвержденными.

Об этом Виктор Ляшко сообщил во время брифинга.

По его словам, в мае выявили 40-45% больных коронавирусом.

"Если мы говорим, что в среднем в мире оказывается 30%, Китай на период вспышки проявлял 31%, то в Украине в мае доходило до 40-45 %. В среднем мы можем говорить, что где-то в среднем в Украине возможно потенциально болеет 132 тысячи человек. Но эти данные не являются подтвержденными. Это модельная ситуация", - заявил Ляшко.

Также Ляшко заявил, что в Украине одна из лучших ситуаций с коронавирусом, но в последнюю неделю увеличивается количество заражений.

Главный врач назвал причины роста заболеваемости COVID-19 в Украине.

Напомним, по состоянию на утро 18 июня в Украине зафиксировали 829 новых случаев коронавируса.

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Автор: Анастасия Светлевская