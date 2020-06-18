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МОЗ: немає тенденції, що від тестів залежить ріст зараження коронавірусом

Новини » Коронавірус     18.06.2020 - 09:59
МОЗ: немає тенденції, що від тестів залежить ріст зараження коронавірусом
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

МОЗ назвав причини збільшення кількості випадків коронавірусу

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні одна з найкращих ситуація з коронавірусом, але останній тиждень збільшується кількість заражень. Збільшення кількості нових випадків COVID-19 залежить від декількох факторів.

Про це він заявив на брифінгу.

За його словами, збільшення кількості тестувань - збільшує кількість випадків, але це не означить, що тільки від тестувань це залежить.

"Останнім часом ми даємо суттєвий приріст, який більший загальносвітового. Чому так відбувається? Якщо ми подивимось на цю динаміку, ви побачите з 1 травня і до вчоранього дня, до 17 липня, як відбувається захворюваність", - заявив він.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус
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