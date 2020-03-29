Зеленський спрогнозував три сценарії поширення коронавірусу в Україні

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент зазначив, що українці мають бути зібраними та дисциплінованими у питанні боротьби з коронавірусом

Президент України Володимир Зеленський прогнозує три можливі сценарії поширення пандемії коронавірусу в Україні. Про це він розповів у своєму відеозверненні.

За його словами, українці мають бути зібраними та дисциплінованими у питанні боротьби з коронавірусом.

"Сьогодні є фактично три сценарії розвитку подій. Перший - від 3 до 5% одночасно хворих на коронавірус. Це дуже болючі цифри, але такий сценарій не є катастрофою. Тож маємо бути зібраними та дисциплінованими: продовжити самоізоляцію, дотримуватися правил гігієни та не виходити на вулицю без потреби. Тоді ми переживемо цей шторм. Другий сценарій - 25% хворих. Третій - понад 50% одночасно хворих на коронавірус. Другого і тим більше третього сценарію наша медична система не витримає. Наші лікарі не витримають одночасного напливу такої кількості хворих", - наголосив Зеленський.

Також він додав, що "сонячна погода, парки, пляжі, шашлики" почекають, бо все це - ніщо у порівнянні з власним здоров'ям та життям.

"Коронавірус обов’язково мине і попереду у нас буде багато роботи. Всім нам разом будувати успішну і процвітаючу країну. Країну сорока, а не двадцяти мільйонів людей. Я зараз нікого не лякаю, але час усвідомити, що все це не жарти", - додав президент.

Сьогодні в «Борисполі» приземлився другий літак з Китаю. Він доставив 300 тисяч спеціальних респіраторів та 35 тисяч... Опубліковано Володимиром Зеленським Неділя, 29 березня 2020 р.

Нагадаємо, за останню добу в Україні було підтверджено 109 нових випадків зараження коронавірусом, з них 9 - летальні. Одужати вдалося вже п'ятьом людям. Загальна кількість хворих зросла до 418 осіб.