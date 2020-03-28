Коронавірусом у світі заразилися понад 600 тис. осіб

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Від вірусу померли майже 28 тисяч осіб

Понад 600 тис. людей у 177 країнах і регіонах інфікувалися коронавірусом COVID-19, майже 28 тис. померли. Про це свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при університеті Джона Хопкінса, повідомляє РБК-Україна.

Майже половина випадків сталася у трьох країнах - Сполучених Штатах Америки, Італії та Китаї.

Наразі найбільша кількість заражених в США. Ще 24 березня в країні налічувалося 46 тис. випадків захворювань. Всього за кілька днів цей показник подвоївся і станом на сьогодні кількість заражень в США перевищила 106 тис. осіб. При цьому в Штатах найменший рівень смертності - трохи більше 1%.

В Італії ж, при загальній чисельності інфікованих 86,5 тис., смертність становить понад 10%: від вірусу померли 9134 італійці. Тільки за минулу добу померли 969 осіб.

Китай, у якому почався спалах COVID-19, протягом декількох тижнів, повідомляє лише про завезені випадки коронавірусу. Владі КНР вдалося зупинити поширення вірусу в країні. Зараз відомо про майже 82 тис. заражених і 3,3 тис. смертельних випадки.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про прискорення пандемії COVID-19. РБК-Україна проаналізувало хронологію поширення вірусу з початку спалаху в Китаї:

19 січня: 100 випадків;

24 січня: 1000 випадків;

12 лютого: 50 000 випадків;

6 березня: 100 000 випадків;

18 березня: 200 000 випадків;

21 березня: 300 000 випадків;

24 березня: 400 000 випадків;

26 березня: 500 000 випадків;

28 березня: 600 000 випадків.

Як відомо, в Україні зафіксовано 311 випадків зараження коронавірусом і 8 смертей від інфекції. За прогнозами Центру громадського здоров'я при МОЗ України, перехворіти коронавірусом може до 22 мільйонів українців.

Подробиці поширення пандемії в Україні та світі 28 березня - у матеріалі РБК-Україна.