Перехворіти коронавірусом може до 22 мільйонів українців

Фото: Ігор Кузін (РБК-Україна)

Зараз в Україні середній рівень смертності від коронавірусу на рівні 1%

Перехворіти коронавірусом може до 22 мільйонів громадян України. Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" заявив в.о. генерального директора Центру здоров’я МОЗ Ігор Кузін, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, лікар пояснив, в чому сенс введення надзвичайних обмежувальних заходів під час карантину.

"Відповідь проста. Якщо ми промоделюємо ситуацію з розвитком коронавірусу на рівні нашої держави, то за різними оцінками від 7 до 22 мільйонів мають перехворіти серед населення в Україні. Ми маємо зараз середній рівень смертності від цієї інфекції на рівні 1%. Це сумарно по тим данним, які оприлюднюються. Якщо просумувати, то це дуже велика кількість осіб - це дуже багато людей, які дійсно можуть не залишитись живими після такої пандемії", - заявив Кузін.

За його словами, з часом коронавірус буде зменшувати свою активність.

"Я би сказав, що колективного імунітету не буде по відношенню до коронавірусу. По тим данним, які вже публікуються в наукових статтях, імунітет від перенесеної інфекції є нестійким. Особа може через 3 місяці захворіти повторно. Скоріш за все, що це буде та інфекція, яка буде циркулювати щорічно. Вона буде дуже схожа до звичайного грипу, з яким ми щороку стикаємось. Скоріш за все, що вона буде розвиватись таким чином, що вона буде зменшувати свою вірулентність", - додав він.

Раніше повідомлялося, що, станом на вечір 27 березня, в Україні зафіксовано 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу виявлено 92 нові випадки.

РБК-Україна писало, що наступного тижня у Львівській області почнеться масове тестування населення на наявність коронавірусу.