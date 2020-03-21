Коронавирусом в мире заразились более 300 тысяч человек

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Жертвами болезни стали более 12 тысяч человек

По состоянию на вечер 21 марта количество подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 300 тысяч. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис worldometers, который отслеживает распространение коронавируса планетой.

По данным сервиса, сейчас количество обнаруженных зараженных коронавирусом составляет 300 227 людей. Жертвами коронавируса стали уже 12 948 жителей планеты. Вылечиться удалось 94 625 лицам.

Наибольшее количество случаев коронавирус зафиксировано в Китае (81 008), Италии (53 578), Испании (25 374), США (22 738), Германии (21 854), Иране (20 610) и Франции (14 459).

Отметим, что в Италии количество смертей от коронавируса превысило показатели Китая. В Италии уже зафиксировано 4 825 летальных случаев, тогда как в Китае - 3 225. Это наибольшее количество смертей от коронавируса в мире.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии за сутки были зафиксированы почти 800 смертей от коронавируса. Общее количество инфицированных в Италии превысило 53,5 тысячи, а жертвами COVID-19 стали уже почти 5 тысяч итальянцев.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на вечер 21 марта количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине составляет 47. Сегодня было подтверждено 6 новых случаев в Киеве.