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Коронавирусом в мире заразились почти 1,8 млн человек

Новости » Коронавирус     12.04.2020 - 06:59
Коронавирусом в мире заразились почти 1,8 млн человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего зараженных в США

Количество заболевших коронавирусом в мире по состоянию на утро 12 апреля состявляет 1 777 517 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.

Наибольшее число заболевших в США (почти 530 тыс.), Испании (163 тыс.) и Италии (152 тыс.).

В то же время во всем мире от коронавируса умерли уже 108 862 людей. Более 20 тыс. умерли в США, 19 468 - в Италии, 16 606 - в Испании.

От COVID-19 уже излечились 404 236 людей. Больше всего в Китае - 77 877, Испании - 59 109 recovered, Германии - 57 400.

Ранее сообщалось, что в континентальной части Китая в субботу было зафиксировано 99 новых подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной пневмонией COVID-19, 97 из которых было завезено из-за рубежа.

РБК-Украина писало, что президент Ирана Хассан Рухани заявил, что страна возобновит экономическую деятельность с "низким уровнем риска", не смотря на пандемию коронавируса.

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