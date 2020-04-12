За добу в континентальній частині Китаю виявлено 99 нових випадків COVID-19

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97 випадків були завезені з-за кордону

В континентальній частині Китаю в суботу було зафіксовано 99 нових підтверджених випадків зараження нової коронавірусною пневмонією COVID-19, 97 з яких було завезено з-за кордону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

Два нових випадки локального зараження були виявлені в провінції Хейлунцзян /Північно-Західний Китай/, йдеться в щоденному звіті комітету.

За даними комітету, в суботу не було виявлено нових летальних випадків від цієї хвороби. Крім того, за суботу було зареєстровано 49 нових пацієнтів з підозрою на зараження коронавирусной інфекцією, всі вони прибули з-за кордону.

Раніше повідомлялося, що Китай закрив кордон з Росією в автомобільному пункті пропуску Прикордонний-Суйфеньхе в Примор'ї з-за спалаху коронавіруса і ввів в китайському місті карантин.

РБК-Україна писало, що Китай прийняв рішення про заборону розведення собак з метою вживання в їжу собачого м'яса.