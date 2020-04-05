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Серед померлих від коронавірусу в Україні переважають жінки, - МОЗ

Новини » Коронавірус     05.04.2020 - 12:16
Серед померлих від коронавірусу в Україні переважають жінки, - МОЗ
Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)

При цьому найбільше серед хворих на коронавірус осіб віком від 30 до 69 років

Серед померлих від коронавірусу в Україні переважають жінки. Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу в неділю, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, смерті станом на зараз зафіксовані в 11 регіонах України.

"Якщо подивитися на статистику, то у віковій структурі померлих переважали жінки 65,6%, а також особи віком від 50 років - 84,4%. До 50 років у нас зареєстровано 5 летальних випадків, але якщо ми подивимося на статистику 60+, то це буде майже 50% померлих", - сказав Ляшко.

Замглави МОЗ зазначив, що майже всі померлі - 84% - мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень.

Разом з тим найбільше серед хворих на коронавірус в Україні осіб віком від 30 до 69 років.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що в Україні зафіксовано 1251 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, за добу зафіксовано 156 нових випадків.

Як писало РБК-Україна раніше, у МОЗ пояснили причини двадцяти летальних випадків від коронавірусу. Ляшко підкреслював, що 88% померлих мали судинні захворювання і діабет.

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