Через коронавірус в українських аеропортах пасажиропотік впав на половину

В першому кварталі 2021 року через епідемію коронавірусу пасажиропотік в українських аеропортах скоротився на 54,3%. Так, він склав 1,8 мільйона осіб.

Про це повідомили у Державній авіаційній службі України.

Також за січень - березень 2021 обсяги пасажирських перевезень авіакомпаній зменшилися в порівнянні з періодом минулого року на 43,9% і склали 1,09 млн осіб.

У міжнародних перевезеннях пасажиропотік скоротився на 43,9% (980 тисяч людей).

Пасажиропотоки через аеропорти скоротилися на 54,3% - 1,84 млн осіб. У міжнародному сполученні скоротилися на 55,4% і склали 1,62 млн осіб.

Водночас аеропорт "Харків" продемонстрував зростання пасажиропотоку в березні. У зв'язку з пандемією позитивна тенденція сталася вперше за останній рік.

Читайте в матеріалі РБК-Україна, чи можна летіти за кордон під час локдауну з аеропортів "Бориспіль" та "Київ".