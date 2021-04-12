Харківський аеропорт Ярославського повідомив про приріст пасажиропотоку
Аеропорт "Харків" продемонстрував зростання пасажиропотоку в березні. У зв'язку з пандемією позитивна тенденція сталася вперше за останній рік.
Про це повідомила прес-служба компанії-оператора аеропорту New Systems AM, що входить до групи DCH Олександра Ярославського.
"Вперше за час карантинних обмежень ми фіксуємо зростання. Міжнародними рейсами скористалися 48,6 тисячі пасажирів, що на 6% більше, ніж у березні 2020 року, коли показник становив 45,8 тисячі", - повідомили в аеропорту.
Такий результат тут пов'язують з поступовим зняттям обмежень на подорожі в різних країнах світу. Раніше аеропорт анонсував розширення польотної програми з березня.
З початку весни авіакомпанії SkyUp Airlines, Wizz Air Ryanair і відновили перельоти за 18 напрямами. Як наслідок, зросла кількість рейсів: у березні 2021 року аеропорт Ярославського обслужив 285 вильотів, що на 12% більше, ніж у березні минулого року.
Найпопулярнішими напрямками місяці стали Шарм-ель-Шейх, Стамбул, Київ, Хургада і Берлін.
"Все більше країн відкривають свої кордони для туристів і пом'якшують обмеження. На травневі свята для пасажирів харківського аеропорту доступні курортні напрямки: вже відкрито продаж квитків на регулярні рейси в Батумі, Тбілісі (Грузія), Стамбул (Туреччина), Ларнаки (Кіпр). Заплановані чартерні рейси в Анталію, Бодрум, Даламан, Невшехір (Туреччина), Тіват (Чорногорія), Хургаду і Шарм-ель-Шейх (Єгипет)", - повідомили в прес-службі аеропорту.
Також з харківського аеропорту з 31 травня розпочнуться регулярні авіаперельоти в Тирану (Албанія), 12 червня відкриються рейси до Варни (Болгарія), 10 липня - в Бургас (Болгарія) від SkyUp Airlines. Ця авіакомпанія планує також з 27 травня здійснювати регулярні перельоти в Одесу, де вартість квитків в одну сторону становить від 605 гривень.
Як нагадали в аеропорту "Харків", у зв'язку з постійно мінливою епідемічною ситуацією пасажирам при плануванні закордонних подорожей потрібно звертати увагу на правила відвідування потрібної країни й правила в'їзду в Україну.
Нагадаємо, міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році (Євро-2012).
Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію аеродрому.
Стрімке розширення мережі внутрішніх та міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту вже за підсумками 2019 року встановити історичний рекорд - за рік його послугами скористалися 1,3 мільйона мандрівників.
За кількістю пасажиропотоку аеропорт "Харків" входить в ТОП-5 повітряних воріт України. У 2019 році харківський аеропорт першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського союзу.
Як раніше повідомляло РБК-Україна, група DCH Олександра Ярославського розпочала роботи в рамках інвестиційного проекту зі створенню нового аеровокзального комплексу для сучасного міжнародного аеропорту "Дніпро".