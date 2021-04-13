Из-за коронавируса в украинских аэропортах пассажиропоток упал на половину

В первом квартале 2021 года из-за эпидемии коронавируса пассажиропоток в украинских аэропортах сократился на 54,3%. Так, он составил 1,8 миллиона человек.

Об этом сообщили в Государственной авиационной службе Украины.

Также за январь - март 2021 объемы пассажирских перевозок авиакомпаний уменьшились по сравнению с периодом прошлого года на 43,9% и составили 1,09 млн человек.

В международных перевозках пассажиропоток сократился на 43,9% (980 тысяч человек).

Пассажиропотоки через аэропорты сократились на 54,3% - 1,84 млн человек. В международном сообщении сократились на 55,4% и составили 1,62 млн человек.

В то же время аэропорт "Харьков" продемонстрировал рост пассажиропотока в марте. В связи с пандемией положительная тенденция произошла впервые за последний год.

Читайте в материале РБК-Украина, можно ли лететь за границу во время локдауна из аэропортов "Борисполь" и "Киев".