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Саміт ЄС-Китай відкладуть через коронавірус

Новини » В світі     13.03.2020 - 12:54
Саміт ЄС-Китай відкладуть через коронавірус
Ілюстративне фото (twitter.com/EU_Commission)

Саміт буде відкладений на невизначений термін

Через коронавірус буде відкладений запланований саміт між Китаєм і Європейським Союзом, який мав пройти в Пекіні наприкінці березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, китайський прем'єр Лі Кецяна та нові президенти Європейської комісії та Європейської ради Урсула фон дер Ляєн і Шарль Мішель заявили, що зустріч була досягнута на дати 30-31 березня, але не відбудеться, через розповсюдження нового коронавірусу.

"Саміт буде відкладений, але не скасований", - сказав один високопоставлений дипломат ЄС, повторивши інформацію інших дипломатів і офіційних осіб, які займаються підготовкою зустрічі.

Нагадаємо, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняв рішення призупинити розіграші всіх поточних ігор в турнірах під егідою організації у зв'язку з поширенням пандемії коронавірусу.

Також, торгові переговори між Великобританією та Європейським союзом були скасовані через поширення коронавірусу.

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