З-за коронавіруса Катар заборонив в'їзд громадян 14 країн

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Рішення стосується і туристів, і власників посвідки на проживання в Катарі

Влада Катару тимчасово в рамках боротьби з коронавірусом заборонили в'їзд в країну громадян 14 країн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Gulf Times.

З-за поширення коронавіруса починаючи з 9 березня вступає в дію тимчасова заборона на в'їзд в Катар для громадян Бангладеш, КИТАЮ, Єгипту, Індії, Ірану, Іраку, Лівану, Непалу, Пакистану, Філіппін, Південної Кореї, Шрі-Ланки, Сирії і Таїланду.

Рішення стосується і туристів, і власників посвідки на проживання в Катарі.

Влада країни закликала громадян відмовитися від подорожей за винятком крайньої необхідності.

Відзначається. що національний авіаперевізник Qatar Airways раніше припинив польоти в Італію.

Нагадаємо, станом на ранок 8 березня у світі коронавірусом захворіли понад 106 тисяч осіб. Більше 9 тисяч випадків зафіксовано в Європі, з яких близько 6 тисяч в Італії.

За даними університету, який відстежує поширення COVID-19 по світу, в Євросоюзі пацієнти з коронавірусом не були зафіксовані лише на Кіпрі. Також відсутність випадків коронавіруса спостерігається ще в 3 країнах Європейського регіону, а саме - в Чорногорії, Туреччині та Албанії.