Через коронавірус на карантин закрили два гуртожитки в Києві

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Заразилися шість осіб, під підозрою кілька десятків

Випадки коронавірусу в Києві виявили у двох гуртожитках, на сьогодні вони закриті на карантин, в них проводиться дезінфекція. Про це у Telegram повідомив мер міста Віталій Кличко.

За його словами, у Києві виявлено осередки захворювання ще в двох гуртожитках - на вулиці Бажкова (1 випадок і 60 контактних осіб) і на вулиці Бойчука (5 випадків і контактні особи - всі мешканці). Обидва гуртожитки закрили на карантин.

"В обох будівлях гуртожитків здійснюють дезінфекційні заходи. Хворих госпіталізували до лікарні. А ті, хто з ними контактував - на самоізоляції, під контролем". - додав Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про спалах коронавірусу в гуртожитку Київського міжнародного університету (КиМУ). Тут повідомлялося про 13 хворих студентів. Всього тестування методом ПЛР пройшли понад 150 мешканців, проте були відомі не всі результати тестів.

Крім того, на цьому тижні було зафіксовано спалах в гуртожитку для людей похилого віку в селі Зазим'я Київської області. Там заразилися 13 осіб, при цьому було зафіксовано два летальних випадки.