Число випадків СOVID-19 в гуртожитку КиМУ зросло вдвічі

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Тести здали всі мешканці, але відомі ще не всі результати

Кількість випадків коронавірусу в гуртожитку Київського міжнародного університету зросла до 13. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив в. о. голови Київської ОДА Василь Володін.

За його словами, на сьогодні ПЛР-тестування пройшли 70 мешканців студентського гуртожитку.

"З 70 осіб лабораторно підтверджено 13 хворих. Ще у 84 також взяті тести, результати згідно з технологією будуть сьогодні-завтра", - заявив Володін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про спалах коронавірусу в студентському гуртожитку КиМУ в Петропавлівській Борщагівці. Станом на 27 квітня там було зафіксовано шість випадків серед студентів, також заразився комендант гуртожитку. На сьогодні в гуртожитку знаходяться близько 150 мешканців, в основному іноземні студенти. Оседедок зараження виявили випадково, коли 22-річному хлопцю стало погано і він втратив свідомість. ПЛР-тест підтвердив наявність СOVID-19.

Зазначимо, сьогодні стало відомо про спалах захворювання в гуртожитку для літніх людей у селі Зазим'я Київської області. Зокрема, там заразилися 13 осіб, при цьому було зафіксовано два летальних випадки.