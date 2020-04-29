ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Число випадків СOVID-19 в гуртожитку КиМУ зросло вдвічі

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 17:57
Число випадків СOVID-19 в гуртожитку КиМУ зросло вдвічі
Ілюстративне фото (flickr)

Тести здали всі мешканці, але відомі ще не всі результати

Кількість випадків коронавірусу в гуртожитку Київського міжнародного університету зросла до 13. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив в. о. голови Київської ОДА Василь Володін.

За його словами, на сьогодні ПЛР-тестування пройшли 70 мешканців студентського гуртожитку.

"З 70 осіб лабораторно підтверджено 13 хворих. Ще у 84 також взяті тести, результати згідно з технологією будуть сьогодні-завтра", - заявив Володін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про спалах коронавірусу в студентському гуртожитку КиМУ в Петропавлівській Борщагівці. Станом на 27 квітня там було зафіксовано шість випадків серед студентів, також заразився комендант гуртожитку. На сьогодні в гуртожитку знаходяться близько 150 мешканців, в основному іноземні студенти. Оседедок зараження виявили випадково, коли 22-річному хлопцю стало погано і він втратив свідомість. ПЛР-тест підтвердив наявність СOVID-19.

Зазначимо, сьогодні стало відомо про спалах захворювання в гуртожитку для літніх людей у селі Зазим'я Київської області. Зокрема, там заразилися 13 осіб, при цьому було зафіксовано два летальних випадки.

У Боснії різко зросло число хворих на коронавірус після послаблення карантину
Новини України КиївобщежитиеКоронавірус
News
On Top