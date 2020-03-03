Коронавірус зафіксований в Україні: що відомо

Коронавірус в Україні зафіксували у чоловіка в Чернівцях. Це перший лабораторно підтверджений випадок на території країни, докладніше про ситуацію - у матеріалі РБК-Україна.

Скалецька прокоментувала перший випадок захворювання на коронавірус в Україні

Глава МОЗ Зоряна Скалецька заявила, що наразі існують незначні ризики того, що від зараженого у Чернівцях чоловіка піде поширення коронавірусу по території України.

Кабмін запустив спеціальну інфосторінку щодо коронавірусу

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук також підтвердив перший випадок захворювання на коронавірус в Україні. Він також заявив про готовність держави оперативно реагувати та надавати меддопомогу. Крім того, він повідомив, що уряд створив спеціальну інфосторінку з усією актуальною інформацією щодо коронавірусу.

Україна - 74-а країна, яка повідомила про випадок зараження коронавірусом за межами Китаю

Як повідомляє CNN, Україна стала 74-ою країною крім Китаю, де зафіксовано випадок зараження коронавірусом. Зокрема, раніше випадки коронавірусу були зафіксовані в прикордонних з Україною країнах - Білорусі, РФ і Румунії.

ВООЗ може надати Україні додаткові тест-набори

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Всесвітня організація охорони здоров’я за необхідності може надати Україні більше тестів для діагностики короновірусу. При цьому він зазначив, що наразі в Україні достатньо тестів.

Коронавірус зафіксували у жителя Чернівців

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив про перший випадок зараження коронавірусом на території України. За його словами, випадок зареєстрований у Чернівцях, заразився чоловік, який нещодавно повернувся з Італії. Наразі медики працюють з особами, які контактували з постраждалим.

"Найближча контактна - це дружина, яка з ним подорожувала, разом поверталися і разом перебували у самоізоляції. Зараз дружина перебуває в самоізоляції", - повідомив він.

За словами Ляшка, у чоловіка виявили симптоми коронавірусу 28 лютого, 29 лютого його було госпіталізовано, а вчора, 2 березня, завершилося дослідження аналізів. Наразі чоловіка госпіталізовано, у нього лихоманка і сухий кашель.

Для профілактики захворювання медики випустили низку рекомендацій

Як зазначили у МОЗ, аби попередити зараження необхідно:

часто мити руки,

прикривати рот і ніс під час кашлю,

уникати тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель,

звернутися до лікаря у випадку підвищеної температури, кашлю й утрудненого дихання,

не споживати сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження.

Ситуація з коронавірусом у світі

Станом на ранок 3 березня 2020 року у світі було зареєстровано майже 100 тис. лабораторно підтверджених випадків зараження коронарірусом, понад три тисячі з них - летальні. Разом з тим, наразі одужало вже понад 48 тис. осіб.