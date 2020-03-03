Коронавірус зафіксований в Україні: що відомо

Коронавірус зафіксований у чоловіка в Чернівцях
Коронавірус в Україні зафіксували у чоловіка в Чернівцях. Це перший лабораторно підтверджений випадок на території країни, докладніше про ситуацію - у матеріалі РБК-Україна.
Глава МОЗ Зоряна Скалецька заявила, що наразі існують незначні ризики того, що від зараженого у Чернівцях чоловіка піде поширення коронавірусу по території України.
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук також підтвердив перший випадок захворювання на коронавірус в Україні. Він також заявив про готовність держави оперативно реагувати та надавати меддопомогу. Крім того, він повідомив, що уряд створив спеціальну інфосторінку з усією актуальною інформацією щодо коронавірусу.
Як повідомляє CNN, Україна стала 74-ою країною крім Китаю, де зафіксовано випадок зараження коронавірусом. Зокрема, раніше випадки коронавірусу були зафіксовані в прикордонних з Україною країнах - Білорусі, РФ і Румунії.
Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Всесвітня організація охорони здоров’я за необхідності може надати Україні більше тестів для діагностики короновірусу. При цьому він зазначив, що наразі в Україні достатньо тестів.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив про перший випадок зараження коронавірусом на території України. За його словами, випадок зареєстрований у Чернівцях, заразився чоловік, який нещодавно повернувся з Італії. Наразі медики працюють з особами, які контактували з постраждалим.
"Найближча контактна - це дружина, яка з ним подорожувала, разом поверталися і разом перебували у самоізоляції. Зараз дружина перебуває в самоізоляції", - повідомив він.
За словами Ляшка, у чоловіка виявили симптоми коронавірусу 28 лютого, 29 лютого його було госпіталізовано, а вчора, 2 березня, завершилося дослідження аналізів. Наразі чоловіка госпіталізовано, у нього лихоманка і сухий кашель.
Як зазначили у МОЗ, аби попередити зараження необхідно:
Станом на ранок 3 березня 2020 року у світі було зареєстровано майже 100 тис. лабораторно підтверджених випадків зараження коронарірусом, понад три тисячі з них - летальні. Разом з тим, наразі одужало вже понад 48 тис. осіб.