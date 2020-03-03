В Україні запустили сайт про коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Прем'єр-міністр заявив про готовність держави до коронавірусу

Уряд України створило спеціальний сайт з усієї актуальною інформацією про коронавирусе. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram.

За його словами, для України виявлений випадок коронавіруса не став несподіванкою.

"Уряд створив спеціальну инфостраницу зі всієї актуальною інформацією - https://covid19.com.ua. Держава готова оперативно реагувати і надавати кваліфіковану медичну допомогу. Прошу зберігати спокій і отримувати інформацію тільки з офіційних джерел", - написав Гончарук.

Нагадаємо, 3 березня в Міністерстві охорони здоров'я підтвердили перший випадок коронавіруса в Україні. Захворювання було зафіксовано в Чернівцях у чоловіка, які нещодавно повернувся з Італії. Симптоми були виявлені 28 лютого, 29 лютого він був госпіталізований. 2 березня, завершилося дослідження аналізів. Зараз чоловік госпіталізований, у нього лихоманка і сухий кашель.

Крім цього у Верховній раді заявили, що всі держустанови в Україні забезпечені засобами захисту від коронавіруса. Зокрема, у всіх держустановах, лікарнях, санітарній службі, Нацгвардії і поліції є достатня кількість масок.