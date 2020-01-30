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Коронавірус зафіксовано у 18 країнах за межами Китаю, - ВООЗ

Новини » В світі     30.01.2020 - 22:11
Коронавірус зафіксовано у 18 країнах за межами Китаю, - ВООЗ
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (twitter.com/WHO)

За межами Китаю зафіксовано 98 випадків захворювання новим вірусом

Захворювання китайським коронавірусом зафіксовані в 18 країнах за межами Китаю. Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, всього за межами Китаю було зафіксовано 98 випадки захворювання коронавірусом 2019nCoV.

"Зараз у 18 країнах за межами Китаю зареєстровано 98 випадків коронавіруса 2019nCoV, в тому числі 8 випадків передачі вірусу від людини людині в чотирьох країнах: Німеччині, Японії, В'єтнамі та Сполучених Штатах Америки", - заявив Гебреісус.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 30 січня ВООЗ офіційно визнав спалах коронавіруса надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу. При цьому ВООЗ не рекомендує вводити обмеження на пересування товарів і людей.

За станом на 30 січня кількість хворих коронавірусом в Китаї досягло 7830 осіб, з яких 170 людей загинули.

Раніше РБК-Україна писало, що ВООЗ розширила список міжнародних лабораторій для перевірки на коронавірус - з двох до одинадцяти. Середній термін відповіді при підтвердженні коронавіруса тепер становить 2-3 дні.

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