Коронавірус зафіксовано у 18 країнах за межами Китаю, - ВООЗ

Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (twitter.com/WHO)

За межами Китаю зафіксовано 98 випадків захворювання новим вірусом

Захворювання китайським коронавірусом зафіксовані в 18 країнах за межами Китаю. Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, всього за межами Китаю було зафіксовано 98 випадки захворювання коронавірусом 2019nCoV.

"Зараз у 18 країнах за межами Китаю зареєстровано 98 випадків коронавіруса 2019nCoV, в тому числі 8 випадків передачі вірусу від людини людині в чотирьох країнах: Німеччині, Японії, В'єтнамі та Сполучених Штатах Америки", - заявив Гебреісус.

LIVE: Press conference on the Emergency Committee meeting on #2019nCoV https://t.co/hTQam7RWc9 — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 30 січня ВООЗ офіційно визнав спалах коронавіруса надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу. При цьому ВООЗ не рекомендує вводити обмеження на пересування товарів і людей.

За станом на 30 січня кількість хворих коронавірусом в Китаї досягло 7830 осіб, з яких 170 людей загинули.

Раніше РБК-Україна писало, що ВООЗ розширила список міжнародних лабораторій для перевірки на коронавірус - з двох до одинадцяти. Середній термін відповіді при підтвердженні коронавіруса тепер становить 2-3 дні.