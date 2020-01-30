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ВООЗ розширила перелік міжнародних лабораторій для перевірки на коронавірус

Новини » Суспільство     30.01.2020 - 17:21
ВООЗ розширила перелік міжнародних лабораторій для перевірки на коронавірус
Фото: Ігор Кузин (РБК-Україна)

Середній термін відповіді при підтвердженні коронавіруса тепер становить 2-3 дня

Виконуючий обов'язки генерального директора Центру громадського здоров'я України Ігор Кузін заявив, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) розширила список міжнародних лабораторій для перевірки на коронавірус - з двох до одинадцяти. Про це він повідомив під час брифінгу за поширення коронавіруса у світі, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, середній термін відповіді при підтвердженні коронавіруса становить 2-3 дні.

"Бюро ввезення розширило перелік референс-лабораторій міжнародного рівня. Якщо раніше їх було 2 лабораторії, зараз це 11 лабораторій. І середній термін відповіді при підтвердженні становить зараз 2-3 дні", - заявив Кузін.

Нагадаємо, раніше Ігор Кузин повідомив, що підтвердження діагнозу нового коронавіруса може зайняти 2-3 тижні. При цьому він додав, що підтвердження нового коронавіруса можливо лише через референтну лабораторію, яка визначена ВООЗ.

Крім того, виконуючий обов'язки генерального директора ЦГЗ зазначив, що Україна посилила заходи в аеропорту "Бориспіль" з-за коронавіруса з Китаю. Він підкреслив, що в Україні немає прямого авіасполучення з Уханем, однак є з іншими містами Китаю.

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