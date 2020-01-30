Коронавирус зафиксирован в 18 странах за пределами Китая, - ВОЗ

Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (twitter.com/WHO)

За пределами Китая зафиксировано 98 случаев заболевания новым вирусом

Заболевания китайским коронавирусом зафиксированы в 18 странах за пределами Китая. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, всего за пределами Китая было зафиксировано 98 случая заболевания коронавирусом 2019nCoV.

"Сейчас в 18 странах за пределами Китая зарегистрировано 98 случаев коронавируса 2019nCoV, в том числе 8 случаев передачи вируса от человека человеку в четырех странах: Германии, Японии, Вьетнаме и Соединенных Штатах Америки", - заявил Гебреисус.

LIVE: Press conference on the Emergency Committee meeting on #2019nCoV https://t.co/hTQam7RWc9 — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 30 января ВОЗ официально признал вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. При этом ВОЗ не рекомендует вводить ограничения на передвижение товаров и людей.

По состоянию на 30 января количество заболевших коронавирусом в Китае достигло 7830 человек, из которых 170 человек погибли.

Ранее РБК-Украина писало, что ВОЗ расширила список международных лабораторий для проверки на коронавирус - с двух до одиннадцати. Средний срок ответа при подтверждении коронавируса теперь составляет 2-3 дня.