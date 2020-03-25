Путін оголосив тиждень вихідних у Росії та переніс референдум щодо "обнулення"

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Голосування щодо обнулення термінів Путіна переноситься через коронавірус

Через пандемію коронавірусу президент Росії Володимир Путін оголосив тиждень вихідних і переніс референдум щодо змін до конституції РФ. Про це він заявив в ході сьогоднішнього звернення до нації.

Путін у зверненні до нації заявив, що в Росії вкрай важливо відвернути загрозу швидкого поширення коронавірусу.

"Тому оголошую наступний тиждень неробочим із збереженням всіх заробітних плат. Тобто вихідні триватимуть з суботи 28 березня по неділю 5 квітня", - заявив він.

Крім того, він оголосив про перенесення всеросійського голосування щодо конституції в Росії.

"Вважаю, що голосування необхідно перенести на більш пізню дату. Оцінимо, як буде розвиватися ситуація і в регіонах і в цілому по країні, і тільки спираючись на рекомендації лікарів і фахівців, приймемо рішення про новий день голосування", - заявив Путін.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що російська Держдума підтримала "обнулення" президентських термінів Путіна, відкривши йому пряму дорогу до президентства як мінімум до 2036 року.

Очікувалося, що росіяни повинні були висловитися з даною ініціативою на голосуванні 22 квітня.

Раніше також повідомлялося, що в конституції РФ можуть закріпити довічну недоторканість Путіна.