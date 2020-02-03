Ватикан відправив допомогу в Китай через коронавірус

Фото: площа Святого Петра (ru.wikipedia.org)

Даний жест покликаний показати "заклопотаність Святого Престолу" щодо епідемії китайського вірусу

Ватикан відправив 700 тисяч масок для захисту органів дихальних шляхів в Китай, щоб зупинити поширення коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Croix.

Як повідомляється, цей жест покликаний показати "заклопотаність Святого Престолу в щодо епідемії китайського вірусу.

Зазначається, що особливістю масок є наявність п апського герба. Координував операцію батько Вінченцо Хан Дуо, священник китайського походження.

Маски були профінансовані Святим Престолом і різними італійськими християнськими громадами.

Видання також зазначає, що цей жест солідарності приховує за собою дипломатичну проблему. Китай та Ватикан не підтримують дипломатичні відносини з 1951 року, але з початку свого правління тато Франциск примножив зусилля з відновлення відносин між двома країнами.

Нагадаємо, за станом на 3 лютого в результаті коронавіруса захворіли 17 тис. осіб і 362 померли. При цьому 361 смертельний випадок був зареєстрований в Китаї, ще один за межами країни.

Раніше РБК-Україна писало, що США обмежать в'їзд на територію країни іноземних громадян, які за останні два тижні відвідували Китай через загрозу поширення коронавіруса. Обмеження не торкнуться тільки найближчих родичів членів екіпажів або постійних жителів країни.