ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ватикан отправил помощь в Китай из-за коронавируса

Новости » Общество     03.02.2020 - 22:39
Ватикан отправил помощь в Китай из-за коронавируса
Фото: площадь Святого Петра (ru.wikipedia.org)

Данный жест призван показать "озабоченность Святого Престола" в отношении эпидемии китайского вируса

Ватикан отправил 700 тысяч масок для защиты органов дыхательных путей в Китай, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Croix.

Как сообщается, данный жест призван показать "озабоченность Святого Престола" в отношении эпидемии китайского вируса.

Отмечается, что особенностью масок является наличие папского герба. Операцию координировал отец Винченцо Хан Дуо, священник китайского происхождения.

Маски были профинансированы Святым Престолом и различными итальянскими христианскими общинами.

Издание также отмечает, что данный жест солидарности скрывает за собой дипломатическую проблему. Китай и Ватикан не поддерживают дипломатические отношения с 1951 года, но с начала своего правления папа Франциск приумножил усилия по возобновлению отношений между двумя странами.

Напомним, по состоянию на 3 февраля в результате коронавируса заболели 17 тыс. человек и 362 умерли. При этом 361 смертельный случай был зарегистрирован в Китае, еще один за пределами страны.

Ранее РБК-Украина писало, что США ограничат въезд на территорию страны иностранным гражданам, которые за последние две недели посещали Китай из-за угрозы распространения коронавируса. Ограничения не затронут только ближайших родственников членов экипажей или постоянных жителей страны.

В США подтвердили еще три случая заражения коронавирусом Эвакуация граждан Украины из Китая планируется до конца текущей недели
Новости Украины Ватиканвирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь