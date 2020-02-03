Ватикан отправил помощь в Китай из-за коронавируса

Фото: площадь Святого Петра (ru.wikipedia.org)

Данный жест призван показать "озабоченность Святого Престола" в отношении эпидемии китайского вируса

Ватикан отправил 700 тысяч масок для защиты органов дыхательных путей в Китай, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Croix.

Как сообщается, данный жест призван показать "озабоченность Святого Престола" в отношении эпидемии китайского вируса.

Отмечается, что особенностью масок является наличие п апского герба. Операцию координировал отец Винченцо Хан Дуо, священник китайского происхождения.

Маски были профинансированы Святым Престолом и различными итальянскими христианскими общинами.

Издание также отмечает, что данный жест солидарности скрывает за собой дипломатическую проблему. Китай и Ватикан не поддерживают дипломатические отношения с 1951 года, но с начала своего правления папа Франциск приумножил усилия по возобновлению отношений между двумя странами.

Напомним, по состоянию на 3 февраля в результате коронавируса заболели 17 тыс. человек и 362 умерли. При этом 361 смертельный случай был зарегистрирован в Китае, еще один за пределами страны.

Ранее РБК-Украина писало, что США ограничат въезд на территорию страны иностранным гражданам, которые за последние две недели посещали Китай из-за угрозы распространения коронавируса. Ограничения не затронут только ближайших родственников членов экипажей или постоянных жителей страны.