Коронавірус: в УЗ очікують роз'яснення щодо можливого обмеження залізничного сполучення

В "Укрзалізниці" очікують роз'яснення від Кабінету міністрів щодо питання можливого обмеження залізничного сполучення через карантин в Україні. Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі УЗ.

Відповідаючи на питання, в УЗ повідомили, що поки не мають інформації щодо того, чи планується обмежити рух по окремим напрямкам.

"Наразі такої інформації немає. Ми чекаємо детальної інформації та роз'яснення від Кабінету міністрів з цього приводу", - повідомили у прес-службі.

Раніше повідомлялось, що в Україні, зокрема у Києві, вводять карантин через спалах коронавірусу. Обмеження вводять з 12 березня.

РБК-Україна писало, що станом на 11 березня Центр громадського здоров’я України отримав 43 підозри про захворювання на коронавірус, із яких 1 підтверджено (3 березня), ще 1 зразок перебуває на стадії дослідження.

На цей час в Україні офіційно підтверджений один випадок коронавірусу. У Чернівцях 3 березня виявили вірус у чоловіка, який раніше подорожував до Італії. Станом на 10 березня стан чоловіка стабільний.