На коронавірус в Україні перевіряють ще 10 осіб

У МОЗ України заявили, що станом на 5 березня досліджується ще близько 10 зразків, в яких по симтомам може бути підозра на коронавірусну інфекцію. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що наразі ці зразки досліджуються.

"Досліджується ще близько 10 зразків, в яких по симптомах може бути підозра на коронавірусну інфекцію", - сказав він.

Разом з тим повідомимо, що у Нових Санжарах завершився період обсервації евакуйованих громадян з китайського Уханя. Ні в кого з поміщених на карантин не було зафіксовано симптомів коронавірусу. Таким чином всі були виписані з санаторію "Нові Санжари".

Сьогодні зранку повідомлялось, що у Чернівецькій області в четвер ще двох громадян України госпіталізували в інфекційне відділення з підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували по Італії.

Нагадаємо, коронавірус в Україні зафіксували у чоловіка в Чернівцях 3 березня. Це перший лабораторно підтверджений випадок на території країни.