Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 8 травня

Боротьба з коронавірусом триває в Україні та світі. В країні склалася критична ситуація із захворюваністю медиків, Рада екстрено прийняла закон про страхові виплати співробітникам МОЗ. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 8 травня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

кількість хворих на коронавірус в Україні досягла 13691

від ускладнень хвороби померли 340 пацієнтів

Рада прийняла закон про страхові виплати медикам

555 продовольчих ринків відновили роботу в країні

в світі хворіють COVID-19 понад 3,8 млн осіб

Статистика захворюваності по Україні

Міністерство охорони здоров'я повідомило про 507 нових заражених на коронавірус за добу. Це на 20 хворих більше, ніж днем ​​раніше. В Одеській і Чернівецькій областях зареєстровано по 63 нових випадків, у Дніпропетровській виявлено 56 нових заражень. В цілому в регіонах кількість одужавших за 24 години - 299 пацієнтів, померли від ускладнень 13 інфікованих. За весь час пандемії в Україні заразилися коронавірусом 13691 осіб, померло 340, вилікувалися 2396.

Два нові випадки хвороби виявлено у Збройних силах України. На даний момент кількість інфікованих українських військових досягає 29.

У даний час інфіковано коронавірусом 2,5 тис українських лікарів. За словами заступника міністра Світлани Шаталової, це сталося через "ілюзії захисту". МОЗ виявив, що в регіонах лікарям закуповувалися абсолютно непридатні костюми з марлі і бязі, які не відповідають основним вимогам біозахисту.

Боротьба з коронавірусом і пом'якшення карантину в Україні

Верховна Рада прийняла закон, який вводить страхові виплати медпрацівникам у разі зараження коронавірусом. Нормативний акт передбачає виплату 300-кратного розміру прожиткового мінімуму у разі інвалідності, і 750-кратний розмір прожиткового мінімуму у разі смерті. Ще одним законом законодавці підтримали виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу.

За даними Держпродспоживслужби, у рамках пом'якшення карантинних обмежень в Україні відновили роботу 555 продовольчих ринків. "Розпочали свою діяльність 555 агропродовольчих ринки, не готовими до відкриття та закрились самостійно з ініціативи керівництва агроринків - 34, у тому числі 1 - у Запорізькій, по 2 - у Дніпропетровській та Харківській областях та 29 - м. Києві", - уточнює відомство. За порушення санітарних норм 4 ринки закрито за рішенням органів місцевої влади.

Перед 9 травня поліція Києва попередила про посилення контролю за дотриманням карантину. У парку Вічної слави в столиці планується проведення заходу. "Аби не допустити провокацій та порушень правопорядку, перед початком акції вибухотехніки та кінологи ретельно перевірять місце, де відбудеться захід. Крім того, на спеціально встановлених пропускних пунктах співробітники будуть проводити поверхневий огляд відвідувачів", - поінформував керівник поліції Києва Андрій Крищенко.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до 22 травня метро не відновить роботу. За його словами, ранній запуск громадського транспорту загрожує поширенням епідемії коронавирусу, ситуація з якою ще не стабілізувалася. "Плановий помірний підхід до виходу з карантину - це правильно. Попри втому, не можна ставитися легковажно до епідемії. Сьогодні кількість заражених - понад півтисячі. Транспорт - це прямий спосіб поширення цієї небезпеки", - заявив президент Володимир Зеленський.

Уряд оприлюднив вимоги до кафе і ресторанів, які планують відновити роботу з 11 травня на літніх майданчиках. Діяльність організацій буде можлива тільки за умови забезпечення дотримання відстані не менше 1,5 метра між місцями для сидіння і присутності не більше двох клієнтів за столом, також співробітники і відвідувачі, крім часу прийому їжі, повинні бути в засобах індивідуального захисту.

За добу понад 470 українців повернулися на батьківщину спецрейсами з Торонто, Осло і Гоа. Всі, крім одного, пройдуть карантин із застосуванням програми "Дій вдома". За даними МЗС, через закриті кордони 9 українських громадян евакуйовано з Аргентини за допомогою Туреччини. За добу Держприкордонслужба оформила на в'їзд і виїзд через кордон менш 13 тис осіб.

Наслідки пандемії у світі

Кількість інфікованих на коронавірус у світі досягло 3,822 млн осіб. Тільки за добу COVID-19 виявлено у 95 325 пацієнтів. Найбільша кількість хворих у США - 1,263 млн, Іспанії - 253 тис, в Італії - 214 тис, у Британії - 201 тис і Франції - 214 тис. Померли від інфекції у США за добу 2528 хворих, всього зафіксовано 74 799 летальних випадків. Кількість зафіксованих смертей від коронавирусу в Європі перевищує 150 тис. Більшість смертельних випадків сталося у Британії (30 076), Італії (29 684), Іспанії (25 857) і Франції (25 809).

У Німеччині кількість заражених збільшується другий день поспіль. За добу в країні підтверджено 1284 нових випадків COVID-19. Загальна кількість хворих з початку пандемії зросла до 166 091, померли від інфекції 7119. Влада країни очікує, що пандемія триватиме до кінця року. "Ми зараз не живемо після пандемії, швидше, ми живемо в середині пандемії, яка буде з нами деякий час - принаймні, в цьому році, і це дуже оптимістичний сценарій", - сказав голова канцелярії Хельге Браун.

У Польщі через пандемію скасували президентські вибори, які мали відбутися 10 травня. Як заявив лідер правлячої партії "Закон і справедливість" Ярослав Качинський нові вибори вирішено провести в заочній формі - поштою. "Спікер Сейму оголосить про нові президентських виборах у перший можливий термін", - йдеться в заяві політика.

У Росії зафіксовано черговий антирекорд захворюваності на коронавірус. За добу заразилися 11 321 росіянин, від ускладнень померли 88 хворих. Всього в країні зафіксовано 1625 летальних випадків. Як заявив мер столиці РФ Сергій Собянін реальна кількість заражених у Москві становить близько 300 тис.

У Туреччині також повідомили про різке зростання захворюваності. 2253 випадки зараження виявлено за останні 24 години. Ці дані є найбільшим показником поширення COVID-19 в країні за тиждень.

Через карантин у Індії втратили роботу 122 млн громадян. За даними Центру моніторингу індійської економіки, рівень безробіття підскочив до - 27,1%, що в чотири рази вище за аналогічний показник безробіття у США. В Індії кількість підтверджених випадків зараження складає близько 50 тис осіб.