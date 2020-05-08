Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 мая

Борьба с коронавирусом продолжается в Украине и мире. В стране сложилась критическая ситуация с заболеваемостью медиков, Рада экстренно приняла закон о страховых выплатах сотрудникам Минздрава. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 8 мая - в материале РБК-Украина.

Важно:

число заболевших коронавирусом в Украине достигло 13691

от осложнений болезни скончались 340 пациентов

Рада приняла закон о страховых выплатах медикам

555 продовольственных рынков возобновили работу в стране

в мире болеют COVID-19 более 3,8 млн человек

Статистика заболеваемости по Украине

Минздрав сообщил о 507 новых заразившихся коронавирусом за сутки. Это на 20 больных больше, чем днем ранее. В Одесской и Черновицкой областях зарегистрировано по 63 новых случая, в Днепропетровской выявлены 56 новых заражений. В целом по всем регионам количество выздоровевших за 24 часа составило 299 пациентов, скончались от осложнений 13 инфицированных. За все время пандемии в Украине заразились коронавирусом 13691 человек, умерли 340, вылечились 2396.

Два новых случая болезни выявлены в Вооруженных силах Украины. На данный момент количество инфицированных украинских военных достигло 29.

В настоящее время инфицированы коронавирусом 2,5 тыс украинских врачей. По словам замминистра Светланы Шаталовой, это произошло из-за "иллюзии защиты". Минздрав обнаружил, что в регионах врачам закупались совершенно непригодные костюмы из марли и бязи, которые не соответствуют основным требованиям биозащиты.

Борьба с коронавирусом и смягчение карантина в Украине

Верховная Рада приняла закон, который вводит страховые выплаты медработникам в случае заражения коронавирусом. Нормативный акт предусматривает выплату 300-кратного размера прожиточного минимума в случае инвалидности, и 750-кратный размер прожиточного минимума в случае смерти. Еще одним законом законодатели поддержали выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от страхового стажа.

По данным Госпотребслужбы, в рамках смягчения карантинных ограничений в Украине возобновили работу 555 продовольственных рынков. "Не готовыми к открытию и закрылись самостоятельно по инициативе руководства агрорынков - 34, в том числе 1 - в Запорожской, по 2 - в Днепропетровской и Харьковской областях и в 29 - г. Киеве", - уточняет ведомство. За нарушения санитарных норм 4 рынка были закрыты по решению органов местной власти.

Перед 9 мая полиция Киева предупредила об усилении контроля за соблюдением карантина. В парке Вечной славы в столице планируется проведение мероприятия. "Чтобы не допустить провокаций и нарушений правопорядка, перед началом акции взрывотехники и кинологи тщательно проверят место, где состоится мероприятие. Кроме того, на специально установленных пропускных пунктах сотрудники будут проводить поверхностный осмотр посетителей", - проинформировал руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до 22 мая метро не возобновит работу. По его словам, ранний запуск общественного транспорта грозит распространением эпидемии коронавируса, ситуация с которой еще не стабилизировалась. "Плановый умеренный подход к выходу из карантина - это правильно. Несмотря на усталость, нельзя относиться легкомысленно к эпидемии. Сегодня количество зараженных - более полутысячи. Транспорт - это прямой способ распространения этой опасности", - подвел итоги совещания президент Владимир Зеленский.

Правительство обнародовало требования для кафе и ресторанов, которые планируют возобновить работу с 11 мая на летних площадках. Деятельность организаций будет возможна только при условии обеспечения соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра между местами для сидения и присутствии не более двух клиентов за столом, также сотрудники и посетители кафе, кроме времени приема пищи, должны быть в средствах индивидуальной защиты.

За сутки более 470 украинцев вернулись на родину спецрейсами из Торонто, Осло и Гоа. Все, кроме одного, пройдут карантин с применением приложения "Дій вдома". По данным МИД, из-за закрытых границ 9 украинских граждан были эвакуированы из Аргентины при помощи Турции. За сутки Госпогранслужба оформила на въезд и выезд через границу менее 13 тыс человек.

Последствия пандемии в мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире достигло 3,822 млн человек. Только за сутки COVID-19 выявлен у 95 325 пациентов. Наибольшее количество больных в США – 1,263 млн, в Испании – 253 тыс, в Италии - 214 тыс, в Британии – 201 тыс и во Франции – 214 тыс. Скончались от инфекции в США за сутки 2528 больных, всего зафиксировано 74 799 летальных случаев. Количество зафиксированных смертей от коронавируса в Европе превысило 150 тыс. Большинство смертельных случаев произошло в Британии (30 076), Италии (29 684), Испании (25 857) и Франции (25 809).

В Германии число зараженных увеличивается второй день подряд. За сутки в стране подтверждены 1284 новых случаев COVID-19. Общее количество больных с начала пандемии возросло до 166 091, умерли от инфекции 7119. Власти страны ожидают, что пандемия продлится до конца года. "Мы сейчас не живем после пандемии, скорее, мы живем в середине пандемии, которая будет с нами некоторое время - по крайней мере, в этом году, и это очень оптимистичный сценарий", - сказал глава канцелярии Хельге Браун.

В Польше из-за пандемии отменили президентские выборы, которые должны были состояться 10 мая. Как заявил лидер правящей партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский новые выборы решено провести в заочной форме – по почте. "Спикер Сейма объявит о новых президентских выборах в первый возможный срок", - говорится в заявлении политика.

В России зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости коронавирусом. За сутки заразились 11 321 россиянин, от осложнений скончались 88 больных. Всего в стране зафиксировано 1625 летальных случаев. Как заявил мэр столицы РФ Сергей Собянин реальное количество зараженных в Москве составляет около 300 тыс.

В Турции также сообщили о резком росте заболеваемости. 2253 случая заражения выявлены за последние 24 часа. Эти данные являются самым большим показателем распространения COVID-19 в стране за неделю.

Из-за карантина в Индии потеряли работу 122 млн граждан. По данным Центра мониторинга индийской экономики, уровень безработицы подскочил до - 27,1%, что в четыре раза выше аналогичного показателя безработицы в США. В Индии количество подтвержденных случаев заражения составило около 50 тыс человек.