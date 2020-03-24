Кількість хворих на коронавірус в Києві зросла до 31

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Підтвердили ще три випадки інфікування

Кількість киян, що захворіли на коронавірус COVID-19, зросла до 31 особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

Сьогодні ввечері отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще 3 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус.

"Всі троє киян, що захворіли - чоловiки. Двоє з них лікуються вдома на самоізоляції. Один, 51-річний киянин, що повернувся iз Франції, 21 березня був госпiталiзований до Олександрівської лікарні із симптомами ГРВІ", - повідомив Кличко.

"Київський міський лабораторний центр МОЗ України" перевіряє на підтвердження чи спростування діагнозу на коронавірус ще 22 зразки.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко просить Міністерство внутрішніх справ посилити контроль за дотриманням городянами карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу.

РБК-Україна писало, що Київ посилює обмежувальні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, а саме забороняється робота кіосків з шаурмою, приготування та продаж кавових напоїв.