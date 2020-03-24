"Масочний режим" і закриття МАФів з кавою і шаурмою: карантин у Києві посилили

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Карантин у Києві в черговий раз посилили

Карантин у Києві через коронавірус знову посилили. Столична влада прийняла рішення про закриття МАФів і введенні "масочного режиму", докладніше про введених обмеженнях - в матеріалі РБК-Україна.

23 березня міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій провела чергове засідання, на якому було прийнято рішення про введення чергових обмежень у рамках карантину у Києві.

Зокрема, були прийняті такі рішення:

заклади охорони здоров'я незалежно від форм власності мають скасувати всі планові операції , крім термінових та невідкладних;

, крім термінових та невідкладних; протягом 2 годин медики мають надати екстрене повідомленя про кожен випадок підозри чи захворювання на коронавірус із зазначенням інформації про контактних осіб;

із зазначенням інформації про контактних осіб; при виявленні хворих з легкими та середнього ступеню важкості формами захворювання забезпечити їх самоізоляцію вдома та повідомити їм про відповідальність за порушення карантину;

та повідомити їм про відповідальність за порушення карантину; при виявленні тяжких форм захворювання медики мають забезпечити госпіталізацію хворих до лікарні;

тестування на коронавірус швидкими тестами має проводитися на 7-й день захворювання силами мобільних бригад невідкладної допомоги центрів надання первинної медико-санітарної допомоги;

силами мобільних бригад невідкладної допомоги центрів надання первинної медико-санітарної допомоги; Київський міський лабораторний центр МОЗ щоденно до 11:00 має надавати до Департаменту охорони здоров’я КМДА інформацію щодо лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус;

медики разом із поліцією мають організувати спільну роботу щодо своєчасного виявлення, лабораторного обстеження та ізоляції осіб, які перебували в контакті із хворими на коронавірус;

заборонити роботу МАФів із реалізації шаурми, приготування та продажу кавових напоїв;

із реалізації шаурми, приготування та продажу кавових напоїв; заборонити реалізацію у торгових закладах алкогольних напоїв на розлив та приготування і продаж кавових напоїв;

на розлив та приготування і продаж кавових напоїв; Національній Академії медичних наук України, Національному медичному університету ім. О.О. Богомольця, Національній медичній академі післядипломної освіти доручено вирішити питання залучення фахівців з інфекційних хвороб до роботи в госпітальних базах;

створити робочі групи для забезпечення перевірки дотримання: режиму в зоні санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого та децентралізованого питного водопостачання; правил експлуатації систем питного водопостачання; встановлення режимів їх роботи, правил користування водорозбірними спорудами; контролю за якістю питної води.

розробити алгоритми лікування та супроводу хворих на коронавірус

запровадити на території Києва обов’язковий "масочний режим" для людей, які перебувають в адміністративних, виробничих приміщеннях та у громадському транспорті.

Які обмеження вже ввели

З 12 березня в Україні, в тому числі і в Києві, введений карантин. Попередньо він триватиме до 3 квітня. На цей періоди закриті всі навчальні заклади, театри, кіно, ТРЦ, магазини, бари, ресторани, кафе. У Києві закрито метро, ​​громадський транспорт обслуговує окрему категорію громадян (медики, поліція, рятувальники) і за перепустками. Крім того, в столиці заборонено користуватися дитячими та спортивними майданчиками, киянам рекомендують не виходити з дому.

Разом з тим, продовжують працювати продуктові магазини, аптеки, АЗС, банки і пошта. При цьому, встановлено дистанцію між відвідувачами в півтора метра, якої необхідно дотримуватися.