У Донецькій області підтвердили 12 нових випадків коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше хворих у Маріуполі

У Донецькій області протягом попередньої доби лабораторно підтвердили 12 нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнням на голову Донецької ОДА Павла Кириленка в Facebook.

Зазначається, що 9 нових випадків підтвердили у Маріуполі, 2 - у Бахмуті, 1 - у Світлодарську.

"У Маріуполі та Бахмуті нові інфіковані - з кола контактів осіб, у яких COVID-19 виявили раніше. У Світлодарську наявність вірусу підтвердили у хворого з попереднім діагнозом "пневмонія". Де він інфікувався, наразі встановлюється", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що 2 травня у двох областях України за добу не зафіксовано нових випадків коронавірусу. Так, не виявлено нових випадків у Донецькій і Луганській областях. Варто відзначити, що в Луганській, Чернігівській і Донецькій областях найменше число інфікованих у порівнянні з іншими регіонами України.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі сьогодні, 3 травня, зафіксували спалах коронавірусу у ще одному гуртожитку.

Нагадаємо, загальне число заражених коронавірусом в Україні, станом на ранок 3 травня, наближається до 12 тисяч.