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Коронавирус в Украине: за сутки зафиксирован 401 новый случай заражения

Новости » Коронавирус     28.04.2020 - 09:16
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксирован 401 новый случай заражения
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коронавирусом в Украине заразились уже 9 410 человек

Минздрав сообщил, что по состоянию на утро 28 апреля, число зараженных коронавирусом в Украине составило 9 410 человек, фиксируется увеличение количества новых случаев. Об этом сообщают на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге, в сутки заразился 401 человек. Добавим, что это на 9 случаев больше, чем вчера.

Также пресс-служба Минздрава на своем Telegram-канале сообщила, что в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели.

Напомним, главный эпидемиолог Вооруженных сил Николай Олим уверен, что рост заболеваемости коронавирусом в армии неизбежен. Он отметил, что большинство военнослужащих - контрактники, которые проживают дома с семьями и постоянно контактируют с ними.

Ранее сообщалось, что в областной больнице интенсивного лечения в Мариуполе около тысячи медиков пройдут проверку на COVID-19. Все они контактировали с 19 медиками, у которых был подтвержден коронавирус.

Кроме того, в Днепропетровской области коронавирус диагностировали у 8 человек, в том числе у 5 медиков.

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