Генштаб впевнений у зростанні кількості хворих коронавирусом серед військових ЗСУ

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Більшість військовослужбовців - контрактники, які проживають вдома з родинами

Головний епідеміолог Збройних сил Микола Олим впевнений, що зростання захворюваності коронавірусом в армії неминуче. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Невидимий фронт: як армія в Україні стримує атаку коронавірусу".

У коментарі РБК-Україна він розповів, що більшість військовослужбовців - контрактники, які проживають вдома з родинами і постійно контактують з ними.

"Буде збільшення, безумовно, буде. Але я вважаю, що це не буде критично. Я впевнений, що ми впораємося", - зазначив він.

Нагадаємо, у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону - Харківському військовому госпіталі - виявлено спалах коронавірусу. У 14 пацієнтів підтвердили інфікування вірусом.

РБК-Україна писало, що станом на 27 квітня у Збройних силах України виявили 44 випадки зараження коронавірусом, з яких одужали 18 осіб і дві людини померли. За минулу добу в лавах ЗСУ підтвердили шість випадків зараження.

Раніше у Міноборони заявили, що військові медики зі складу Збройних сил України забезпечені експрес-тестами для виявлення коронавірусу.

Додамо, у Збройних силах України ввели обмеження через спалах коронавірусу в країні. Зокрема, було заборонено службові відрядження та обмежено проведення службових нарад та заходів з колективної підготовки.