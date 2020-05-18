Коронавірус в Україні: в чотирьох областях не зафіксовано нових випадків

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За добу COVID-19 не виявлено в Черкаській, Чернігівській, Луганській і Полтавській областях

На фоні пандемії коронавірусу Україна готується до чергового етапу ослаблення карантину наприкінці тижня. Захворюваність в країні знижується другий день поспіль, а в 4-х регіонах не виявлено жодного нового випадку інфікування. Детально про ситуацію з СOVID-19 в світі та Україні на 18 травня, статистика і географія поширення хвороби - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

коронавірус виявлений у 18 616 українців

від ускладнень захворювання померло 535 осіб

86% летальних випадків СOVID-19 - особи віком від 50 років

продаж квитків на міжнародні рейси МАУ закрито до 1 липня

вступило в дію держрегулювання цін на соціальні товари

Дані МОЗ на ранок 18 травня

За минулу добу в Україні підтверджено 325 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальне число інфікованих досягло 18 616.

Найбільша кількість хворих зафіксована за останній день у Львівській області (47 осіб). Жодного нового випадку не підтверджено в Черкаській, Чернігівській, Луганській і Полтавській областях.

З початку епідемії від ускладнень коронавірусу померло 535 пацієнтів (21 летальний випадок за добу).

До теперішнього моменту від СOVID-19 вилікувалося 5 276 українців, вчора зафіксовано ще 160 випадків одужання.

Загальна статистика по регіонах:

Вінницька обл. - 733 (386 одужали)

Волинська обл. - 625 (150 одужали)

Дніпропетровська область. - 843 (95 одужали)

Донецька обл. - 131 (42 одужали)

Житомирська обл. - 564 (149 одужали)

Закарпатська обл. - 901 (189 одужали)

Запорізька обл. - 382 (185 одужали)

Івано-Франківська обл. - 1221 (513 одужали)

Київ - 2321 (224 одужали)

Київська обл. - 1224 (212 одужали)

Кіровоградська обл. - 445 (319 одужали)

Луганська обл. - 42 (22 одужали)

Львівська обл. - 1066 (206 одужали)

Миколаївська обл. - 262 (82 одужали)

Одеська обл. - 764 (60 одужали)

Полтавська обл. - 264 (189 одужали)

Рівненська обл. - 1167 (353 одужали)

Сумська обл. - 163 (89 одужали)

Тернопільська обл. - 1081 (599 одужали)

Харківська обл. - 789 (147 одужали)

Херсонська обл. - 168 (126 одужали)

Хмельницька обл. - 267 (67 одужали)

Черкаська обл. - 372 (207 одужали)

Чернівецька обл. - 2713 (634 одужали)

Чернігівська обл. -108 (31 видужав).

Боротьба з коронавірусом в Україні

З 18 травня в Україні запроваджено державне регулювання цін на кілька груп соціальних продуктів і товарів протиепідеміологічного призначення. Постанова Кабміну стосується тільки роздрібних цін і буде діяти до закінчення карантину.

У список товарів входять: гречка, цукор, борошно пшеничне, макаронні вироби, молоко 2,5%, хліб житньо-пшеничний, яйця курячі С1, птиця (тушка куряча), вода мінеральна без газу, вершкове масло 72,5%. Також держрегулювання цін передбачено для медичних препаратів (парацетамол, антисептики і дезинфікуючі засоби, медичні маски, халати і інші засоби індивідуального захисту.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україну прибула партія біозахистних костюмів для медпрацівників. З 18 травня починається їх розподіл по регіональним закладам охорони здоров'я. Минулого тижня костюми для захисту медиків були доставлені в 98 українських лікарень.

Варто відзначити, що загальна кількість заражених коронавірусом медпрацівників досягла 3650, з них 27 померли, подолати хворобу вдалося 1355 особам.

Глава МОЗ зазначив, що стаціонарне лікування для пацієнтів з діагнозом СOVID-19 повністю покривається державою. Всього діє чотири гарантованих пакети, зокрема, стаціонарна і екстрена допомога, мобільні бригади, лікування пацієнтів в лікарнях, які на квітень не увійшли до переліку установ з надання медичної допомоги хворим коронавірусом.

В рамках ослаблення карантину українські стоматології почали прийом пацієнтів в звичайному режимі. При цьому персонал і клієнти повинні дотримуватися санітарних вимог безпеки.

Так, обов'язковий попередній запис, інтервал між відвідувачами в 15 хвилин, очікування в черзі за межами клініки, регулярне прибирання з дезінфекцією. Працівники стоматологій повинні бути забезпечені респіраторами без клапана, захисними екранами для обличчя, рукавичками, герметичними окулярами, шапочками.

Через пандемію коронавірусу МАУ закрила продаж квитків на міжнародні авіарейси до 1 липня. У компанії заявили, що таке рішення пов'язане з невтішним прогнозом розвитку ситуації з СOVID-19.

Нагадаємо, раніше кілька авіакомпаній анонсували старт бронювання квитків з України в кінці травня. Однак в Міністерстві інфраструктури зазначили, що подібні заяви вводять українців в оману, а рішення про відновлення авіасполучення може приймати тільки Кабмін.

Пандемія СOVID-19 в світі

Кількість хворих коронавірусом на планеті наближається до 5 млн. На ранок 18 травня зафіксовано 4 713 516 випадків. Найбільше число інфікованих - в США (1,49 млн). При цьому президент Дональд Трамп заявив, що захворюваність серед американців почала суттєво знижуватися, за рідкісним винятком.

Росія знаходиться на другому місці антирейтингу після США. Діагноз СOVID-19 підтвердився у 281 752 громадян РФ, з них 2631 померли від ускладнень, видужало 67 373 осіб. У Москві за минулу добу зафіксовано найбільшу смертність за весь період - 77 осіб померло від пневомоніі, викликаної коронавірусом, а загальне число летальних випадків в столиці РФ досягло 1580, тоді як по всій країні з підтвердженим діагнозом померла 2631 особа.

У колишньому епіцентрі пандемії, Італії, з понеділка суттєво послаблюються карантинні обмеження, відкриваються бари, ресторани, перукарні та салони краси. Також дозволяється вільне переміщення усередині країни. З 3 червня італійські власті мають намір відкрити кордони для громадян ЄС і країн Шенгенської зони.

Єгипет посилює карантин на шість днів, в зв'язку з мусульманським святом Аль ад-Фітр. З 24 травня по всій країні закриються торгові центри, магазини, кафе, парки і пляжі. Припинить роботу громадський транспорт. Також до 30 травнящодня з 17:00 буде діяти комендантська година.

Автор: Анна Березина