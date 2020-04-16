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Франція збільшить підтримку економіки до 110 млрд євро

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 08:59
Франція збільшить підтримку економіки до 110 млрд євро
Фото: Бруно Ле Мер (europarl.europa.eu)

Фінансування піде на компенсації 8,7 млн працівникам та на допомогу підприємництву

Задля запобігання економічної кризи спричиненою пандемією коронавірусу, уряд Франції збільшить фінансування у підтримку економіки до 110 млрд євро. Про це повідомляє міністр економіки та фінансів країни Брюно Ле Мер у Twitter.

Як він повідомив, фінансування буде здійснюватись для компенсації 8,7 млн працівникам, які через пандемію коронавірусу перебувають у ситуації часткового безробіття, та на допомогу підприємництву.

"У новому відкоригованому бюджеті ми збільшимо допомогу із 45 млрд до 110 млрд євро", - написав міністр.

Як зазначається, у Франції через епідемію очікується економічне падіння 8%. Найбільше від неї страждають галузі торгівлі, будівництва, туризму, готельного, ресторанного та шоубізнесу.

Нагадаємо, у Франції загальна кількість летальних випадків внаслідок зараження коронавірусом досягла 17 167 осіб. Всього від початку епідемії у Франції госпіталізували понад 74 тис. пацієнтів, заражених коронавірусом. На сьогодні в лікарнях лікуються 31 779 тис. інфікованих.

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