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Коронавірус спричинив кризу в туристичній галузі України

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 15:10
Коронавірус спричинив кризу в туристичній галузі України
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні немає можливості підрахувати збитки від коронавірусу

Пандемія коронавірусу та карантин в Україні спричинили кризу в туристичній галузі країни. Про це повідомила голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олесків на сторінці в Facebook.

За словами Олесків, туристична галузь найбільше страждає від пандемії коронавірусу COVID-19, адже вона впливає на попит та пропозицію.

"Це провокуватиме подальший регрес в умовах слабшої світової економіки, геополітичної, соціальної та торговельної напруженості, а також нерівномірної ефективності серед основних виїзних ринків подорожей", - заявила вона.

Голова держагентства зазначила, що наразі в Україні немає можливості підрахувати всі збитки, завдані пандемією коронавірусу та карантином, введеним на території країни, що впливає на ефективність антикризових заходів у туристичній сфері.

"Сьогодні провели розмову з Держстатом щодо запровадження туристичних сателітних рахунків для збору даних, організації якісних досліджень сфери туризму та новітніх систем збору та аналізу даних від засобів розміщення та мобільних операторів", - додала вона.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній раді з подорожей та туризму оцінювали збитки, яких може зазнати туристична галузь через спалахи коронавірусу у світі. В організації заявляли, що коронавірус може завдати туристичній галузі щонайменше 22 млрд доларів збитків.

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