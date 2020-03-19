Коронавирус стал причиной кризиса в туристической отрасли Украины

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине нет возможности подсчитать убытки от коронавируса

Пандемия коронавируса и карантин в Украине стали причиной кризиса в туристической отрасли страны. Об этом сообщила председатель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олескив на странице в Facebook.

По словам Олескив, туристическая отрасль больше всего страдает от пандемии коронавируса COVID-19, ведь она влияет на спрос и предложение.

"Это будет провоцировать дальнейший регресс в условиях слабой мировой экономики, геополитической, социальной и торговой напряженности, а также неравномерной эффективности среди основных выездных рынков путешествий", - заявила она.

Председатель госагентства отметила, что сейчас в Украине нет возможности подсчитать все убытки, причиненные пандемией коронавируса и карантином, введенным на территории страны, что влияет на эффективность антикризисных мероприятий в туристической сфере.

"Сегодня провели разговор с Госстатом о введении туристических сателлитных счетов для сбора данных, организации качественных исследований сферы туризма и новейших систем сбора и анализа данных от средств размещения и мобильных операторов", - добавила она.

Напомним, ранее во Всемирном совете по путешествиям и туризму оценивали убытки, которые может понести туристическая отрасль из-за вспышки коронавируса в мире. В организации заявляли, что коронавирус может принести туристической отрасли минимум 22 млрд долларов убытков.