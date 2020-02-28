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У Всесвітній організації туризму оцінили збитки від коронавірусу

Новини » Суспільство     28.02.2020 - 11:07
У Всесвітній організації туризму оцінили збитки від коронавірусу
Ілюстративне фото (freepik)

Збитки від коронавірусу оцінюють у щонайменше 22 млрд доларів

Голова Всесвітньої ради з подорожей та туризму (WTTC) Глорія Гевара оцінила збитки, яких може зазнати туристична галузь через спалахи коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

За словами Гевари, спалахи коронавірусу у світі можуть завдати туристичній галузі щонайменше 22 млрд доларів збитків. Розрахунки ґрунтуються на досвіді попередніх криз, пов'язаних з вірусами.

"Ще зарано, щоб зрозуміти ступінь впливу, але WTTC спільно з Oxford Economics провели попередні розрахунки, згідно з якими ця криза обійдеться галузі щонайменше у 22 млрд доларів. Розрахунки ґрунтуються на досвіді попередніх криз, як-от SARS або H1N1, і базуються на втраті китайських туристів, які більше не подорожують у цей період", - пояснила вона.

Крім того, Гевара звернулася до туристів з проханням прислухатися до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та урядів своїх країн щодо особливостей подорожей у різні країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ВМС США ухвалили рішення про введення карантину для всіх своїх кораблів, які робили зупинки у Тихому океані. Карантин запроваджують через побоювання, пов'язані з поширенням коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, станом на 28 лютого у світі зареєстровано понад 83 тисячі випадків зараження коронавірусом. Хвороба призвела до смерті 2858 людей. Понад 36,4 тисячі госпіталізованих з симптомами коронавірусу одужали.

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