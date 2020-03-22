Коронавірус в США: майже третина заражень припадає на Нью-Йорк

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На даний момент у США 26 747 осіб захворіли коронавірусом, з них 340 померли

Близько третини випадків зараження коронавірусом в США зареєстровано в місті Нью-Йорк. Про це повідомляє СNN.

Станом на 22 березня, в місті виявлено 8 115 осіб з коронавірусом, з них 60 померли. Приблизно 1 450 осіб госпіталізовано, 370 з них знаходяться під посиленим контролем, передає телеканал.

Також на даний момент в США 26 747 осіб захворіли коронавірусом, з них 340 померли.

Нагадаємо, епіцентром спалаху коронавірусу в Європі стала Італія. Раніше повідомлялося, що в Італії за добу зафіксовані майже 800 смертей від коронавірусу. Загальна кількість інфікованих в Італії перевищила 53,5 тисячі, а жертвами COVID-19 стали вже майже 5 тисяч італійців.

В Італії кількість смертей від коронавірусу перевищила показники Китаю. В Італії вже зафіксовано 4 825 летальних випадків, тоді як у Китаї - 3 225.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на вечір 21 березня кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні становить 47. Вчора було підтверджено 6 нових випадків в Києві.