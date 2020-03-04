Коронавірус: батькам обмежать вхід у навчальні заклади Києва

Ілюстративне фото (УНІАН)

В садах і школах Києва посилили контроль за режимом миття рук та вологого прибирання приміщень

В рамках заходів з запобігання поширення коронавірусу у школах Києва посилили контроль за станом здоров'я дітей, і обмежили доступ батьків до навчальних закладів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондріївського, в школах ввели "п'ятихвилинки здоров'я" для школярів, а учням нагадують про правила особистої гігієни.

"Ми запровадили комплекс заходів і обмежимо доступ до шкіл, в тому числі, і батькам. В школах введено "п'ятихвилинки здоров'я" до і після уроків. Вчителі нагадують учням про правила особистої гігієни та поведінки при поширенні інфекційних захворювань", - заявив він.

Також Мондріївський додав, що в разі погіршення самопочуття дітям насамперед будуть вимірювати температуру, школи забезпечені термометрами, закуплені дезінфікуючі та миючі засоби для усіх садочків і шкіл.

Крім того, в садах і школах посилено контроль за режимом миття рук та вологого прибирання приміщень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в столиці організовують вимірювання температури всім вихованцям дитячих садків і школярам щодня. Також у Києві підготували бази в семи столичних лікарнях для госпіталізації пацієнтів з підозрою на коронавірус. За три - для дорослих і дітей і одна - для вагітних.

Крім того, в Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.