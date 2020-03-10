Коронавірус у Польщі: футбольний матч з Україною може пройти без глядачів

Фото: збірна України з футболу (Фото Павла Кубанова/ФФУ)

Обмеження запроваджують через коронавірус у Польщі

Через коронавірус у Польщі скасовано всі масові заходи, футбольний товариський матч зі збірною України може пройти без глядачів. Про це пише портал wyborcza.pl з посиланням на заяву прем'єр-міністра Матеуша Моравецького.

Повідомляється, що Моравецький оголосив про скасування всіх масових заходів у Польщі, що в основному стосується спортивних подій. Скасування масових заходів означає, що вони можуть проходити, але без участі глядачів. Польська футбольна Ekstraklasa вже закрила матчі для глядачів.

Таким чином, заплановані матчі збірної Польщі з Фінляндією (27 березня у Вроцлаві) і Україною (31 березня в Хожуві) можуть пройти без уболівальників.

Крім того, wyborcza.pl пише, що ФІФА вже скасувала відбіркові матчі Чемпіонату світу, заплановані на березень і червень в азійській зоні. В Європі скасування матчів викличе хаос - плей-офф має пройти в березні, за його результатами повинні виявити учасників Євро-2020.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що матч Ліги чемпіонів ПСЖ - "Боруссія" пройде без глядачів через коронавірус.

Сьогодні стало відомо, що в Італії припинено всі масові та спортивні заходи, в тому числі матчі Серії А.