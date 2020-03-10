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Коронавирус в Польше: футбольный матч с Украиной может пройти без зрителей

Новости » Спорт     10.03.2020 - 13:14
Коронавирус в Польше: футбольный матч с Украиной может пройти без зрителей
Фото: сборная Украины по футболу (Фото Павла Кубанова/ФФУ)

Ограничения вводят из-за коронавируса в Польше

Из-за коронавируса в Польше отменены все массовые мероприятия, футбольный товарищеский матч со сборной Украины может пройти пройдет без зрителей. Об этом пишет портал wyborcza.pl со ссылкой на заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Сообщается, что Моравецкий объявил об отмене всех массовых мероприятий в Польше, что в основном касается спортивных событий. Отмена массовых мероприятий означает, что они могут проходить, но без участия зрителей. Польская футбольная Ekstraklasa уже закрыла матчи для зрителей.

Таким образом, запланированные матчи сборной Польши с Финляндией (27 марта во Вроцлаве) и Украиной (31 марта в Хожуве) могут пройти без болельщиков.

Кроме того, wyborcza.pl пишет, что ФИФА уже отменила отборочные матчи Чемпионата мира, запланированные на март и июнь в азиатской зоне. В Европе отмена матчей вызовет хаос - плей-офф должен пройти в марте, по его результатам должны выявить участников Евро-2020.

Напомним, ранее сообщалось, что матч Лиги чемпионов ПСЖ - "Боруссия" пройдет без зрителей из-за коронавируса.

Сегодня стало известно, что в Италии приостановлены все массовые и спортивные мероприятия, в том числе матчи Серии А.

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