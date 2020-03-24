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Індія переходить в режим повної ізоляції

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 17:12
Індія переходить в режим повної ізоляції
Ілюстративне фото (jyllands-posten.dk)

Сувора ізоляція буде продовжуватись протягом трьох тижнів

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді оголосив про повної ізоляції країни з півночі 25 березня для боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Swarajya.

За словами прем'єра, ця міра буде тривати 21 день.

Він також зазначив, що закриваються кордону між штатами, округами і районами. Прем'єр-міністр закликав громадян країни не залишати свої будинки.

Він уточнив, що сувора ізоляція "триватиме протягом трьох тижнів".

Нагадаємо, 13 березня в Індії був підтверджений перший летальний випадок від коронавірусу. Жертвою коронавірусу став 76-річний чоловік з південного штату Карнатака. Наприкінці лютого він повернувся з Саудівської Аравії, де місяць перебував з візитом.

Крім того, в Індії анулювали всі туристичні візи на тлі поширення коронавірусу. Обмеження стосуються всіх наявних віз, окрім дипломатичних, офіційних, віз ООН і міжнародних організацій, робочих і проектних. Візи будуть заморожені до 15 квітня.

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