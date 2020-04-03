У США звинуватили гендиректора ВООЗ у покритті Китаю

Фото: Конгрес США (educationusa.state.gov)

Максаллі засуджує китайську владу у приховуванні коронавірусу

Сенатор-республіканець США Марта Максаллі заявила, що генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейєсус допоміг Китаю приховувати справжні дані про поширення коронавірусу. Про це повідомляє South China Morning Post.

Як повідомляється, Максаллі засуджує китайську владу у приховуванні коронавірусу, який завдав шкоду усьому світові. Крім того вона наполягає на звільненні глави ВООЗ.

"ВООЗ повинна припинити покривати їх. Я думаю, що доктор Тедрос повинен піти у відставку. Нам потрібно вжити якісь заходи для вирішення цієї проблеми. Це просто безвідповідально, це безсовісно те, що вони зробили, в той час як люди вмирають по всьому миру", - сказала Максаллі.

Раніше сенатор Рік Скотт закликав Конгрес провести розслідування діяльності ВООЗ і вказав, що Сполученим Штатам слід утриматися від фінансування організації за "допомогу комуністичному Китаю у приховуванні даних".

Нагадаємо, влада Китаю приховала справжню кількість заражених і померлих в країні внаслідок спалаху коронавірусу. За даними видання, таку інформацію надало в секретному звіті Білому дому американське розвідувальне агентство.

Також кілька днів тому держсекретар США Майк Помпео загострив свою критику щодо Китаю. За словами Помпео, правляча Комуністична партія КНР приховує інформацію, необхідну для запобігання нових заражень.