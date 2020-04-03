ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У США звинуватили гендиректора ВООЗ у покритті Китаю

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 08:59
У США звинуватили гендиректора ВООЗ у покритті Китаю
Фото: Конгрес США (educationusa.state.gov)

Максаллі засуджує китайську владу у приховуванні коронавірусу

Сенатор-республіканець США Марта Максаллі заявила, що генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейєсус допоміг Китаю приховувати справжні дані про поширення коронавірусу. Про це повідомляє South China Morning Post.

Як повідомляється, Максаллі засуджує китайську владу у приховуванні коронавірусу, який завдав шкоду усьому світові. Крім того вона наполягає на звільненні глави ВООЗ.

"ВООЗ повинна припинити покривати їх. Я думаю, що доктор Тедрос повинен піти у відставку. Нам потрібно вжити якісь заходи для вирішення цієї проблеми. Це просто безвідповідально, це безсовісно те, що вони зробили, в той час як люди вмирають по всьому миру", - сказала Максаллі.

Раніше сенатор Рік Скотт закликав Конгрес провести розслідування діяльності ВООЗ і вказав, що Сполученим Штатам слід утриматися від фінансування організації за "допомогу комуністичному Китаю у приховуванні даних".

Нагадаємо, влада Китаю приховала справжню кількість заражених і померлих в країні внаслідок спалаху коронавірусу. За даними видання, таку інформацію надало в секретному звіті Білому дому американське розвідувальне агентство.

Також кілька днів тому держсекретар США Майк Помпео загострив свою критику щодо Китаю. За словами Помпео, правляча Комуністична партія КНР приховує інформацію, необхідну для запобігання нових заражень.

Боротьба з епідемією: як у світі шукають вакцину і ліки проти коронавірусу Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 3 квітня
Новини України Сполучені Штати АмерикиВООЗКитайгендиректорСенат СШАКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся