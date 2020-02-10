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Коронавірус: у МОЗ розповіли, кому буде відмовлено в евакуації з Китаю

Новини » Надзвичайні події     10.02.2020 - 15:43
Коронавірус: у МОЗ розповіли, кому буде відмовлено в евакуації з Китаю
Ілюстративне фото (twitter.com/XHNews)

Особі може бути відмовлено у вильоті, якщо вона не дає згоди на проведення протиепідемічних заходів

Особі може бути відмовлено у вильоті, якщо вона не дає згоди на проведення протиепідемічних або профілактичних заходів у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Про це заявив в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Кузін зазначив, що наразі розроблена форма інформованої згоди, яку вже через канали Міністерства закордонних справ було доведено до українців, які планують таку евакуацію.

"Особі може бути відмовлено у вильоті, якщо вона не дає згоди на проведення протиепідемічних або профілактичних заходів. Це є механізмом впливу на тих осіб, які планують евакуацію до України", - заявив він.

За його словами, поки усі бажаючі таку форму готові підписати і вони погоджуються на карантин.

"Поки 51 особа, в тому числі одна дитина підписали, кількість може змінюватися", - додав він.

Нагадаємо, через спалах коронавірусу в Китаї громадяни України будуть евакуйовані з провінції Хубей - епіцентру поширення.

Станом на 10 лютого від китайського коронавірусу 2019 nCoV померли 910 осіб.

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