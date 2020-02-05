Коронавірус на лайнері в Японії: на борту можуть бути 20 українців

Фото: круїзний лайнер Diamond Princess (скріншот відео)

Круїзний лайнер 14 днів перебуватиме на карантині

На борту заблокованого через виявлене захворювання коронавірусом біля берегів Японії круїзного лайнера перебувають українці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомляється, на борту круїзного лайнера Diamond Princess, у пасажирів якого виявили коронавірус 2019-nCoV, перебувають щонайменше 20 громадян України.

За словами одного з пасажирів лайнера, судно Diamond Princess на 14 днів відправлять на карантин, щоб виключити можливість подальшого поширення коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Японії щонайменше в 10 пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess виявили захворювання новим видом коронавірусу. У японському Міністерстві охорони здоров'я заявили, що серед пасажирів та членів екіпажу судна було зроблено понад 200 проб на наявність коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, вранці 4 лютого Японія ізолювала круїзний лайнер Diamond Princess з 3711 пасажирами на борту. Судно було заблоковано після того, як у 80-річного пасажира підтвердилось інфікування китайським коронавірусом 2019-nCoV.

Крім того, сьогодні у Центрі громадського здоров'я України повідомили про намір евакуювати 60 українців з китайського Уханя, де стався спалах коронавірусу. Дата евакуації українців з Уханя поки невідома.