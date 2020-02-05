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Коронавирус в Китае: из Уханя намерены эвакуировать 60 украинцев

Новости » Общество     05.02.2020 - 15:48
Коронавирус в Китае: из Уханя намерены эвакуировать 60 украинцев
Фото: Андрей Скипальский (УНИАН)

На сегодня дата эвакуации украинцев пока неизвестна  

Из-за коронавируса в Китае из Уханя, который является эпицентром распространения инфекции, могут эвакуировать 60 украинцев. Об этом на брифинге заявил гендиректор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, дата эвакуации украинцев из Уханя пока неизвестна.

"В Министерстве инфраструктуры Украины состоялось совещание по возврату около 60 украинцев из Уханя. Сейчас готовится и обсуждается план эвакуации и все логистические моменты. Дата пока неизвестна", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что США эвакуируют из пораженного коронавирусом китайского города Ухань более 300 американцев. По данным Пентагона, американцы чартерными рейсами, организованными Госдепартаментом, прибудут на две военные базы в Калифорнии.

Ранее также президент Украины Владимир Зеленский направил письмо главе КНР Си Цзиньпину, в котором выразил соболезнования в связи со смертью людей от осложнений, вызванных эпидемией коронавируса.

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